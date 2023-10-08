У секторі Газа вбили одного з лідерів ХАМАСу Аймана Юніса (відео) [ Редагувати ]
Під час атаки армії Ізраїлю на Сектор Гази було вбито одного з ватажків радикального палестинського руху ХАМАС Аймана Юніса. Про це повідомило видання Palsawa.
Будинок ватажка ХАМАСу був зруйнований внаслідок повітряного удару в Газі. Під його уламками знайшли тіло Юніса.
Армія Ізраїлю завдала ударів по штаб-квартирі розвідки ХАМАСу, а також військовому комплексу повітряних сил руху в секторі Газа.
Haaretz з посиланням на військових повідомила, що за ніч армія Ізраїлю атакувала 426 об'єктів ХАМАСу в секторі Газа.
У суботу, 7 жовтня, ХАМАС атакував Ізраїль сотнями ракет. Бойовики змогли взяти під контроль деякі прикордонні населені пункти, після чого Ізраїль оголосив початок контртерористичної операції в Секторі Газа.
За даними ООН, Газу залишили 20 тис. мешканців.
За останніми даними, кількість загиблих ізраїльтян зросла до 350, поранено 1 800 людей. За інформацією місцевих ЗМІ, ще 750 зникли безвісти.
За даними палестинської влади, у Секторі Газа загинули 265 людей, серед них 20 дітей. 1 788 осіб отримали поранення різного ступеня.
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