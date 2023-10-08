Влада Ізраїлю планує евакуювати всіх мешканців територій, що межують із Сектором Газа, впродовж 24 годин. Про це пише Haaretz з посиланням на представника ЦАХАЛ Даніеля Хагарі.

Представник Армії оборони Ізраїлю зазначив, що ЦАХАЛ знаходиться у всіх населених пунктах зі спецназом та піхотними підрозділами. Зараз точаться бої в районі кібуца Кфар-Газа, де бойовики утримують заручників.

Також представник ЦАХАЛ заявив, що з початку бойових дій ізраїльські військові вбили понад 400 бойовиків на півдні Ізраїлю та у секторі Газа. Ще десятки членів ХАМАС було заарештовано.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу заявив, що ЦАХАЛ починає готуватися до наступальної операції, яка триватиме до повного знищення військового потенціалу ХАМАС. Напередодні почали з'являтися повідомлення про перекидання важкої бронетехніки армії Ізраїлю до кордону з сектором Газа.

У суботу, 7 жовтня, ХАМАС атакував Ізраїль сотнями ракет. Бойовики змогли взяти під контроль деякі прикордонні населені пункти, після чого Ізраїль оголосив початок контртерористичної операції в Секторі Газа.

За даними ООН, Газу залишили 20 тис. мешканців.

За останніми даними, кількість загиблих ізраїльтян зросла до 350, поранено 1 800 людей. За інформацією місцевих ЗМІ, ще 750 зникли безвісти.

За даними палестинської влади, у Секторі Газа загинули 265 людей, серед них 20 дітей. 1 788 осіб отримали поранення різного ступеня.