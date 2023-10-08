"Так не повинно бути!": Омбудсмен розпочав перевірку побиття у військкоматі Тернополя (відео) [ Редагувати ]
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розпочав перевірку інформації про побиття мобілізованих у ТЦК Тернополя.
Омбудсмен виклав у Telegram відео, де співробітники Тернопільського військкомату б'ють мобілізованих, і написав:
Тернопіль. Із ЗМІ і соцмереж побачив кадри із побиттям мобілізованих. Так не повинно бути!
За цим фактом розпочинаємо перевірку для того, щоб встановити обставини порушення прав людини.
Омбудсмен закликав громадян повідомляти до Офісу Омбудсман, якщо їм відомі факти порушення прав військовослужбовців, резервістів та мобілізованих за наступними контактами:
- вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008
- [email protected]
- гаряча лінія 0800501720.
За фактом побиття двох людей у військкоматі Тернополя прокуратура порушила кримінальну справу.
Попередня правова кваліфікація – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
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