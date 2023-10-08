В Ізраїлі загинули двоє громадян України, вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих. Про це повідомило посольство України в Ізраїлі, передає "Інтерфакс-Україна".

Посольство України отримало підтвердження від поліції Ізраїлю щодо загибелі двох громадян України. Вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих. Інформація про наявність громадян України серед поранених або зниклих безвісти наразі відсутня.

Оперативний штаб МЗС України для надання допомоги українцям в Ізраїлі працює цілодобово, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За минулу добу українські дипломати розшукали 1 громадянина, який зник на півдні країни. Допомогли 1 родині виїхати із міста Ашкелон. Знайшли тимчасове житло для 2 родин на тлі скасованих авіарейсів. Загалом оперативний штаб опрацював 80 звернень громадян.

Українське посольство перебуває на постійному контакті з ізраїльською поліцією, рятувальними службами, основними лікарнями, інститутом судової медицини Ізраїлю.

За будь-якої критичної ситуації українців закликають звертатися на "гарячі лінії":

Посольства України в Ізраїлі: + 972 546 676 782

Української дипустанови у м. Рамалла: + 972 59 823 93 99

У суботу, 7 жовтня, ХАМАС атакував Ізраїль сотнями ракет. Бойовики змогли взяти під контроль деякі прикордонні населені пункти, після чого Ізраїль оголосив початок контртерористичної операції в Секторі Газа.

За останніми даними, кількість загиблих ізраїльтян зросла до 350, поранено 1 800 людей. За інформацією місцевих ЗМІ, ще 750 зникли безвісти.