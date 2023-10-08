В Ізраїлі у результаті нападу бойовиків палестинського радикального руху ХАМАС загинули щонайменше 600 людей, понад дві тисячі отримали поранення. Такі дані станом на 15:00 повідомляє Haaretz.

З них 250 осіб - це молоді люди, які були на музичному фестивалі Nature party біля кордону з Газою. За словами очевидців, терористи стріляли по молодих людей з автоматів та РПГ, застосовували ножі.

Частину тіл і заручників вивезли до Гази на автомобілях молодих людей. Відомо про як мінімум 10 викрадених жінок.

Сьогодні десятки учасників фестивалю електронної музики знайшли живими. Їм вдалося сховатися в кущах та ярах. Нині вони вийшли зі сховищ і пішки рушили додому.

Зараз іде впізнання тіл учасників "фестивалю смерті" У деяких зв'язані руки, видно сліди тортур.

Серед знайдених тіл учасників фестивалю виявився відомий ізраїльський футболіст Ліор Ассулін, який грав за клуби "Маккабі", "Бейтар" і "Хапоель".

У суботу, 7 жовтня, ХАМАС атакував Ізраїль сотнями ракет. Бойовики змогли взяти під контроль деякі прикордонні населені пункти, після чого Ізраїль оголосив початок контртерористичної операції в Секторі Газа.

Нагадаємо, посольство України в Ізраїлі підтвердило загибель двох українців.