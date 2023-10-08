Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за набуття чинності пункту 40 закону про уряд, який регулює порядок оголошення стану війни і початок великих воєнних операцій, повідомляє державна радіостанція Kan.

Попереднього разу цей пункт застосовувався у 1973 році під час війни Судного дня. Це рішення наділяє ЦАХАЛ свободою дій - армія діятиме на власний розсуд, лише доповідаючи політичному керівництву країни.

Бойові дії тривають як мінімум у семи населених пунктах, серед них - міста Офакім та Сдерот. Бойовики ХАМАС проникли в громаду Маген у регіоні Ешколь на півдні Ізраїлю. Там точаться важкі бої. Ізраїльська армія оголосила масову евакуацію мирних жителів із прикордонних районів.

У суботу, 7 жовтня, ХАМАС атакував Ізраїль сотнями ракет. Бойовики змогли взяти під контроль деякі прикордонні населені пункти, після чого Ізраїль оголосив початок контртерористичної операції в Секторі Газа. За даними ООН, Газу залишили 20 тис. мешканців.

Станом на 15:00 8 жовтня загинуло щонайменше 600 мешканців Ізраїлю, ще майже дві тисячі постраждали. У палестинському МОЗ повідомили про 313 загиблих палестинців і майже дві тисячі поранених.

The Jerusalim Post повідомляв про 750 зниклих безвісти місцевих жителів. Ізраїльські ЗМІ публікують фотографії зниклих та номери родичів, які їх розшукують. Відомо, що багато людей взяли в заручники бойовики ХАМАСу, зокрема під час атаки на музичний фестиваль Nature Party у кібуці Реїм.