Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі мали безліч телефонних розмов. Але перші переговори не були вдалими.

Про це повідомив Залужний.

Залужний та Міллі вперше поговорили телефоном невдовзі після вторгнення Росії в Україну. Проте, за словами Залужного, під кінець у нього було відчуття, що він "розмовляє сам з собою".

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що після того вони тиждень не говорили з Міллі.

"Відверто кажучи, через свою молодість і дурість я визнаю, що це була моя помилка. Це була справжня катастрофа", - сказав Залужний.

Проте згодом робочі відносини перетворилися на тісну дружбу. Хоча видання зазначає, що між Залужним та Міллі все ж були незгоди, які інколи переростали в напруження. Американські посадовці обіцяли продовжити постачання зброї, але іноді дратувалися через вимоги України.

"Навіть не уявляю, якби це був хтось інший. Ми дружимо. Це важко уявити. Він старший чоловік, але він крутий", - висловився Залужний про Міллі.

The Washington Post пише, що Міллі жартував над Залужним щодо його віку. Але це швидше свідчить про комфортні відносини між генералами. Сам колишній начальник американської армії спростував, що у них є розбіжності з Залужним.

"Він людина... Його країна була захоплена сотнями тисяч російських військових. ... Його притиснули до стіни. Рівень тиску дуже високий. Те, що хтось трохи злиться і злиться, абсолютно нормально... І я це розумів. Я за 5 000 миль звідти", - сказав Міллі у недавньому інтерв'ю.