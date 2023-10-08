Італія й надалі планує підтримувати Україну на тлі російської агресії. Втім військова допомога "не може бути необмеженою".

Про це повідомляє міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю Fanpage.

"Італійська підтримка завжди була переконливою з політичної точки зору, але вона ніколи не була необмеженою з точки зору можливостей вкладу. З технічної точки зору це обмеження кількості, в той час як з точки зору прийняття політичних рішень нічого не змінилося", - заявив Крозетто.

За словами міністра оборони Італії, допомога Україні продовжуватиметься до тих пір, доки це не почне призводити до спустошення власних оборонних запасів його країни.

Водночас він вважає, що сьогодні на фронті настав стратегічний глухий кут, у зв'язку з чим справ йде до "політичного вирішення конфлікту". На його думку, ситуація в Україні нібито погіршується, а українським воїнам складно повернути втрачені позиції.

"А Москві ніколи не вдасться завоювати націю, на яку вона напала. Ми є свідками неможливості вирішення конфлікту на полі бою. Тому ми продовжуємо допомагати тим, хто правий, але кожен день аналізуємо більш вигідні тактики для побудови діалогу, досягнення миру і початку відновлення захопленої і розчленованої території", - пояснив міністр оборони Італії.