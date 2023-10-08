Напад ХАМАС на Ізраїль сприятиме російській агресії проти України - Дуда [ Редагувати ]
Напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль сприятиме російській агресії проти України, адже відверне від неї увагу світу.
Про це повідомляє президент Польщі Анджей Дуда в ефірі Polsat News, якого цитує РАР.
Він зазначив, що ситуація на Близькому Сході, пов'язана з атаками ХАМАС на Ізраїль, матиме ефект "відвернення очей від України".
"Це, безумовно, сприяє Росії та російській агресії проти України, це відволікає увагу світу", - сказав президент Польщі.
Водночас Дуда зауважив, що Польща повинна дивитись на події в Ізраїлі з погляду власних інтересів та безпеки.
При цьому президент Польщі побоюється, що ЄС може зазнати чергової хвилі міграції з Близького Сходу.
"Теми, які ми обговорювали останнім часом - прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у Гренаді і я на зустрічі в Порту - стають ще більш актуальними. Питання нашої безпеки, захисту кордонів Польщі, кордонів ЄС і Шенгенської зони стає все більш важливим", - додав він.
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