США сьогодні оголосять про надання підтримки Ізраїлю - Блінкен [ Редагувати ]
США сьогодні оголосять про надання підтримки Ізраїлю після нападу терористів ХАМАС.
Про це повідомляє державний секретар США Ентоні Блінкен.
За його словами, Ізраїль зробив низку запитів, які зараз розглядає уряд США.
Раніше Блінкен в інтерв'ю CNN сказав, що вторгнення ХАМАС є "невибірковою терористичною атакою з боку терористичної організації". При цьому він вважає, що сам Ізраїль зараз "відносно спокійний".
Водночас Блінкен додав, що США розуміють, що в Газі тривають "інтенсивні" бойові дії.
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