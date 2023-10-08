Кремль хоче збільшити виробництво дронів "Шахед" - Ігнат [ Редагувати ]
Російські окупанти планують збільшити виробництво безпілотників-камікадзе типу "Шахед". Про це свідчать дані розвідки.
Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Є ознаки того, що воно (виробництво дронів, - ред.) буде ще збільшене. Якщо ми беремо дані, які дають нам розвідки, дані, які надходять від певних експертів, там є нарощування", - сказав речник.
Та все ж Ігнат наголосив, що без Ірану росіяни навряд чи вони зможуть самотужки виготовляти.
"Якщо виробництво налагоджене, є якісь конвеєри зі складання тих же таки безпілотників "Шахед", то запчастини залишаються запчастинами, тому очевидно, що вони будуть використовувати Іран і надалі, щоб отримати технології, які не можуть виготовляти самі", - зазначив Ігнат.
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