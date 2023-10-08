В Україні випав перший сніг [ Редагувати ]
В Україні випав перший сніг
У неділю, 8 жовтня, на горі Піп-Іван, де розташована колишня обсерваторія "Білий слон", уже випав перший сніг. Відповідні світлини у Facebook оприлюднила мандрівниця Lesia Cherniatovich
За словами дівчини, сніг розпочався близько 13:30, а до цього йшов дощ.
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