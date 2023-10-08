Смерть Ніни Матвієнко: де і коли відбудеться прощання із співачкою [ Редагувати ]
В неділю, 8 жовтня, померла легендарна українська співачка Ніна Матвієнко. Серце народної артистки зупинилось у віці 75 років. Про втрату розповіла дочка Ніни Матвієнко - Тоня.
Сім'я вже почала займатися організацією похорону, проте причину смерті поки вирішила не розкривати.
Тоня Матвієнко на своїй сторінці в Instagram виклала відео, в якому розповіла, де і коли шанувальники зможуть попрощатися з Ніною Митрофанівною. "Прощання з мамою відбудеться у середу, з 11 до 13 години. У філармонії", - зазначила донька артистки.
Так, прощання з Ніною Митрофанівною Матвієнко проходитиме в середу, 11 жовтня, з 11 до 13 години в Національній філармонії України, яка знаходиться за адресою Володимирський узвіз, 2.
Спочивати, за словами Тоні, Ніна Митрофанівна буде на Звіринецькому кладовищі.
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