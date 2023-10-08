У понеділок, 9 жовтня, в Україні буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують, що осінь впевнено накриє всю Україну. Наші пращури помітили, що дрібний дощ обіцяє теплу зиму, а сильна злива - до великих заморозків взимку.

Погода буде хмарною, але без істотних опадів. У центральних та низці західних областей повітря прогріється до +9-12°С, у Житомирській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Луганській та Харківській областях - до +7-9°С. На Сумщині та Чернігівщині очікується лише +5-8°С. Найтепліше буде на півдні та південному сході країни - +13-15°С.

На Київщині без опадів. Температура до +7-9°С. У Києві температура вночі +5°С, вдень +10°С. Вітер північно-західний, 4-5 м/с.