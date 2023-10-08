Зеленський поговорив з Нетаньяху на тлі війни в Ізраїлі [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський поговорив із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху на тлі нападу бойовиків ХАМАСу.
Про це повідомляє офіс Нетаньяху.
Окрім Зеленського прем'єр-міністр Ізраїлю провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.
У заяві офісу Нетаньяху значиться, що всі вони висловили підтримку права Ізраїлю захищати себе "так, як це буде потрібно".
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