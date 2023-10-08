21-річний черкащанин Назар Чепурний здобув для України бронзову нагороду Чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, який проходить у Антверпені (Бельгія).

Наш спортсмен став третім у фіналі опорного стрибка, отримавши у сумі 14,766 бала. Ця медаль стала дебютною для Чепурного на дорослих чемпіонатах світу.

Ще один наш гімнаст Ігор Радівілов зупинився за крок від нагороди, посівши підсумкове четверте місце з результатом 14,750 бала.