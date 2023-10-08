Гімнаст Чепурний здобув для України "бронзу" Чемпіонату світу [ Редагувати ]
Джерело: AP Photo
21-річний черкащанин Назар Чепурний здобув для України бронзову нагороду Чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, який проходить у Антверпені (Бельгія).
Наш спортсмен став третім у фіналі опорного стрибка, отримавши у сумі 14,766 бала. Ця медаль стала дебютною для Чепурного на дорослих чемпіонатах світу.
Ще один наш гімнаст Ігор Радівілов зупинився за крок від нагороди, посівши підсумкове четверте місце з результатом 14,750 бала.
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