Міноборони Ізраїлю наказало підготуватися до евакуації на кордоні з Ліваном [ Редагувати ]
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант наказав підготуватися до евакуації населених пунктів поблизу кордону з Ліваном.
Про це повідомляє ізраїльське видання Haaretz.
Видання не наводить жодних інших подробиць, пов'язаних з планами Міноборони евакуювати ізраїльські поселення поблизу Лівану.
Зауважимо, що на території Лівану діє терористична організація "Хезболла", яка вважає Ізраїль своїм ворогом та час від часу атакує ізраїльську територію ракетами. Сьогодні ж стало відомо, що ліванська "Хезболла" підтримала напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль і обстріляла ізраїльські позиції.
Крім того, сьогодні на кордоні з Ліваном спрацювала ізраїльська система ППО Patriot. Спочатку в Армії оборони Ізраїлю заявили, що виявили у повітрі підозрілий об'єкт, що наближався до кордону, і випустили по ньому ракету.
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