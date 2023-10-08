Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант наказав підготуватися до евакуації населених пунктів поблизу кордону з Ліваном.

Про це повідомляє ізраїльське видання Haaretz.

Видання не наводить жодних інших подробиць, пов'язаних з планами Міноборони евакуювати ізраїльські поселення поблизу Лівану.

Зауважимо, що на території Лівану діє терористична організація "Хезболла", яка вважає Ізраїль своїм ворогом та час від часу атакує ізраїльську територію ракетами. Сьогодні ж стало відомо, що ліванська "Хезболла" підтримала напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль і обстріляла ізраїльські позиції.

Крім того, сьогодні на кордоні з Ліваном спрацювала ізраїльська система ППО Patriot. Спочатку в Армії оборони Ізраїлю заявили, що виявили у повітрі підозрілий об'єкт, що наближався до кордону, і випустили по ньому ракету.