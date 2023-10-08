Інженер Колін Фурза винайшов ліжко-катапульту, що викидає людину вранці з ліжка.

Це не дозволить "поспати ще п’ять хвилин" і викине сплячого під автомобільний гудок. Пристрій було зібрано в гаражі винахідника, а ідею його створення підказали інженеру користувачі YouTube.

У ліжку встановлено кілька режимів роботи, які регулюють жорсткість підйому вранці. Останній називається MAX і діє як катапульта, кидаючи сплячого під гучні звуки та яскраві сигнали.