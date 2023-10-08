Креатив дня: інженер розробив ліжко-катапульту [ Редагувати ]
Інженер Колін Фурза винайшов ліжко-катапульту, що викидає людину вранці з ліжка.
Це не дозволить "поспати ще п’ять хвилин" і викине сплячого під автомобільний гудок. Пристрій було зібрано в гаражі винахідника, а ідею його створення підказали інженеру користувачі YouTube.
У ліжку встановлено кілька режимів роботи, які регулюють жорсткість підйому вранці. Останній називається MAX і діє як катапульта, кидаючи сплячого під гучні звуки та яскраві сигнали.
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