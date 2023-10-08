Допомога передбачає 34 мільйони фунтів стерлінгів (понад 41 мільйон доларів) для ООН і благодійних організацій, які надають житло та зимовий одяг для українців. Про це повідомляється на сайті британського уряду, передає Мінреінтеграції.

Також у межах цієї допомоги країна надасть 10 мільйонів фунтів стерлінгів (більш ніж 12 мільйонів доларів) на підтримку електропостачання для українських домогосподарств.

Крім того, Велика Британія виділила 500 мільйонів доларів через Світовий банк, щоб взимку Уряд України міг забезпечити життєво важливі виплати 3 мільйонам сімей.