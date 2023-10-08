Біль в спині є поширеною проблемою, від якої страждають дуже багато людей. Однак, на думку лікарів, вживання продуктів, багатих антиоксидантами, може полегшити симптоми болю.

Доктор Джефф Вінтернхаймер опублікував відео, в якому розповідає, що чорниця - ідеальна їжа, якщо ви хочете уникнути болю в спині. Лікар пояснив, що вміст антиоксидантів і вітамінів в цих ягодах може допомогти зменшити запалення, а також хворобливі симптоми.

Вінтернхаймер не єдиний, хто підтримує вплив чорниці на зменшення болю: дослідження, опубліковане в журналі Nutrients, також підтвердило це твердження.

Результати показали, що щоденне вживання чорниці може зменшити біль, скутість і труднощі при виконанні повсякденної діяльності у людей з остеоартритом.

Ще одне невелике дослідження показало, що чорниця може прискорити відновлення м'язів після інтенсивних вправ на ногах, що призводить до зменшення болю.

Крім того, чорниця також може покращити здоров'я, нейтралізуючи вільні радикали, які є нестабільними молекулами, які можуть пошкодити клітини та збільшити ризик хронічних захворювань.