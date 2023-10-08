Під Львовом у будинку знайшли пʼятеро загиблих: що сталось [ Редагувати ]
У Львівській області від отруєння чадним газом загинуло п'ять людей. Медикам вдалось врятувати життя двом дітям.
"7 жовтня близько 20.00 у відділ поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 надійшло повідомлення про те, що в будинку одного з сіл Львівського району виявлено тіла кількох людей без ознак життя", - повідомили в поліції.
За даними правоохоронців, у будинку було виявлено тіла п’ятьох місцевих мешканців - жінок віком 29, 53 і 75 років та чоловіків віком 33 і 57 років.
Попередньо встановлено, що причиною загибелі людей стало отруєння чадним газом.
"Окрім того, з діагнозом "отруєння чадним газом" медики госпіталізували двох хлопчиків віком сім і дев’ять років", - повідомили правоохоронці.
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