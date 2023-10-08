Через обстріл Херсонської області постраждала дитина [ Редагувати ]
Російські військові обстріляли селище Кіндийка Херсонської області, внаслідок чого 11-річна дівчинка отримала поранення.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він зазначив, що у дівчинки численні ушкодження. Зокрема, вибухова та черепно-мозкова травми, забій головного мозку, відкритий перелом лівої плечової кістки та множинні осколкові поранення грудної клітки та шиї. Наразі вона в комі.
За його словами, раніше через обстріл селища постраждали три літніх жінки. Вогонь росіян прийшовся по території поблизу церкви.
Загалом від початку доби в Херсонській області поранення різного ступеня отримали 16 людей. Серед них - 9-місячна дитина.
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