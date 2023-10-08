Нетаньяху знову поговорив із Байденом на тлі нападу ХАМАС [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху знову провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом на тлі нападу бойовиків ХАМАС.
Про це повідомляє офіс Нетаньяху.
Зазначається, що Байден знову заявив про непохитну підтримку Ізраїлю.
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