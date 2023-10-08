Бої з ХАМАС стали найбільш руйнівними за 75 років - армія [ Редагувати ]
Напад бойовиків ХАМАСу став найбільш руйнівним для Ізраїлю за останні 75 років. Його можна порівняти з нападом терористів "Аль-Каїди" на США, який стався 11 вересня 2001 року.
"Це найбільш руйнівний напад в історії держави Ізраїль за останні 75 років, з моменту створення держави", - сказав речник Армії оборони Ізраїлю майор Дорон Спілман.
Він заявив, що нині є чоловіки, жінки, діти та бабусі, які через напад ХАМАСу досі сидять в Газі по підвалахі.
"Я можу сказати вам, що ми не зупинимося, поки не вичерпаємо всі можливі засоби їх повернення. Ми не залишимо жодної людини, і ми зробимо все, щоб це сталося", - наголосив Спілман.
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