Папа Римський відреагував на напад ХАМАС на Ізраїль [ Редагувати ]
Папа Римський Франциск закликав до припинення бойових дій в Ізраїлі та Палестині, адже тероризм та війна призводять лише до смерті та страждань.
"Будь ласка, зупиніть напади та складіть зброю. Зрозумійте, що тероризм та війна не ведуть до жодного вирішення, а лише до смерті та страждань стількох невинних людей. Війна - це завжди поразка! Кожна війна - це поразка!" - сказав він.
Папа Римський зазначив, що "з побоюванням і сумом" стежить за останніми новинами з Ізраїлю, "де насильство спалахнуло ще з більшою жорстокістю, спричинивши сотні смертей і поранень".
Він висловив своє співчуття сім'ям загиблих та запевнив, що молиться за них і за "всіх тих, хто переживає години терору та болю".
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