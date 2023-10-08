Папа Римський Франциск закликав до припинення бойових дій в Ізраїлі та Палестині, адже тероризм та війна призводять лише до смерті та страждань.

"Будь ласка, зупиніть напади та складіть зброю. Зрозумійте, що тероризм та війна не ведуть до жодного вирішення, а лише до смерті та страждань стількох невинних людей. Війна - це завжди поразка! Кожна війна - це поразка!" - сказав він.

Папа Римський зазначив, що "з побоюванням і сумом" стежить за останніми новинами з Ізраїлю, "де насильство спалахнуло ще з більшою жорстокістю, спричинивши сотні смертей і поранень".

Він висловив своє співчуття сім'ям загиблих та запевнив, що молиться за них і за "всіх тих, хто переживає години терору та болю".