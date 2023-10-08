Радбез ООН проведе екстрене засідання за зачиненими дверима через війну в Ізраїлі [ Редагувати ]
Рада Безпеки ООН сьогодні проведе екстрене засідання за зачиненими дверима щодо ситуації на Близькому Сході.
Засідання Радбезу розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Очікується, що постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан проведе брифінг для журналістів перед початком засідання.
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