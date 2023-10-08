Байден розпорядився надати додаткову допомогу Ізраїлю після нападу ХАМАС [ Редагувати ]
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вирішив надати додаткову допомогу Ізраїлю після терористичної атаки, яку вчинив ХАМАС.
Таку заяву зробив державний секретар США, Ентоні Блінкена, якого цитує видання The Guardian.
Однак, зараз конкретні деталі та обсяг допомоги, яку США нададуть Ізраїлю, залишаються невідомими.
Зазначимо, що Politico, посилаючись на джерела в американському уряді, повідомляло, що адміністрація Байдена розглядає можливість надання термінової підтримки Ізраїлю шляхом передачі зброї.
Також телеканал Sky News надає інформацію про можливість перебазування кораблів та військових літаків США наближче до Ізраїлю.
Нагадаєм, що Папа Римський відреагував на напад ХАМАС на Ізраїль.
по темі
У мережі з'явилося відео ізраїльської родини з дітьми, яка перебуває у заручниках у бойовиків ХАМАС, які масово атакували Ізраїль 7 жовтня
Внаслідок нападу бойовиків угрупування ХАМАС на Ізраїль, загинуло вже 100 людей
Палата представників Конгресу США ввечері 28 вересня проголосувала за виділення 300 млн дол. на підтримку України
Папа Римський Франциск закликав до припинення бойових дій в Ізраїлі та Палестині, адже тероризм та війна призводять лише до смерті та страждань
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху знову провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом на тлі нападу бойовиків ХАМАС