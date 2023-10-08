США відправляють авіаносну групу до східної частини Середземного моря через напад терористів з ХАМАС на Ізраїль. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

Авіаносну ударну групу ВМС США "Джеральд Р. Форд" буде направлено до Східного Середземномор'я.

Додатково США планують посилити ескадрильї винищувачів F-35, F-15, F-16 і A-10 ВПС США в регіоні. Крім того, Сполучені Штати нададуть Ізраїлю військово-технічну допомогу, включаючи боєприпаси. Ця допомога буде доставлена до Ізраїлю найближчими днями.

Пентагон також підтвердив готовність підтримувати військові сили у готовності по всьому світу та посилити сили стримування у випадку подальших потреб.

Ситуація залишається динамічною, і реакція США свідчить про їхню підтримку Ізраїлю в контексті конфлікту з ХАМАС і забезпечення стабільності в регіоні.

Нагадаємо, що уранці 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки зі сторони Сектору Гази. На цей час відомо вже про 22 загиблих, ще близько 545 - госпіталізовані. Внаслідок масованих обстрілів ракетами в Тель-Авіві заявили про "готовність до війни". Усі подробиці нападу на Ізраїль - в матеріалі "Подробиць".