У харківському екопарку отруїли всіх тварин, зокрема тих, які знаходяться в контактній зоні для дітей. Правоохоронні органи повинні вжити всі необхідні заходи для встановлення винних та накладення покарання відповідно до закону. Такі вчинки не лише шкодять тваринам, але і порушують закон та принципи гуманності.

Важливо забезпечити безпеку тварин у публічних місцях та контролювати доступ до них, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому. А також необхідно підвищити громадську свідомість щодо прав тварин та виховувати повагу до природи та життя інших істот серед дітей та дорослих.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом жорстокого поводження з тваринами, вчиненого з особливою жорстокістю щодо двох і більше тварин.

За даними правоохоронців, сьогодні, 8 жовтня, співробітники регіонального ландшафтного парку "Фельдман-Екопарк" знайшли мертвими всіх тварин з контактної зони для дітей.

Серед загиблих - 6 морських свинок та 12 декоративних кролів.

За попередньою версією слідства, тварин отруїв хтось із присутніх під час традиційного фестивалю "Бал хризантем".

Нагадаємо, що на Рівненщині аграрії розвивають галузь тваринництва.