Ситуація в Ізраїлі та на територіях, які входять у зону конфлікту, є дуже напруженою та трагічною. Ця криза призвела до великої кількості жертв та поранених на обох сторонах конфлікту. Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними анонімних джерел видання, кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу на єврейську державу перевищила 700 осіб.

Проте ізраїльські війська продовжують боротьбу з бойовиками ХАМАСу, зачищаючи населені пункти вздовж кордону, і знаходять все більше тіл ізраїльських громадян.

На сьогодні в Ізраїлі поранено понад 2100 осіб.

Важливо негайно припинити насильство та розпочати мирні переговори для знаходження дипломатичного рішення конфлікту. Міжнародна спільнота та всі сторони конфлікту повинні сприяти цьому процесу, аби запобігти подальшим втратам життів та зберегти мир і стабільність в регіоні.

Нагадаємо, що уранці 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки зі сторони Сектору Гази. На цей час відомо вже про 22 загиблих, ще близько 545 - госпіталізовані. Внаслідок масованих обстрілів ракетами в Тель-Авіві заявили про "готовність до війни". Усі подробиці нападу на Ізраїль - в матеріалі "Подробиць".