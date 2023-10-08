Окупанти знову атакували Херсонську область: є загиблий [ Редагувати ]
Окупанти вчинили новий обстріл Херсонської області, який призвів до трагічної загибелі місцевого жителя. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив цю подію.
За жахливою інформацією від Прокудіна, обстріл, який стався сьогодні в Антонівці Херсонської області, призвів до загибелі 50-річного чоловіка.
Ситуація в регіоні залишається надзвичайно напруженою, і важливо продовжувати висвітлювати події та звертати увагу на агресію, здійснювану російськими окупантами.
Ми висловлюємо співчуття родині загиблого і закликаємо міжнародну спільноту продовжувати підтримувати Україну в її зусиллях зупинити агресію та відновити мир в регіоні.
Деталі його загибелі встановлюються. Щирі співчуття родині померлого.
Нагадаємо, що раніше Херсон також потрапив під обстріл окупантів. Як відомо, внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, серед них комунальник.
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