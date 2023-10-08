Окупанти вчинили новий обстріл Херсонської області, який призвів до трагічної загибелі місцевого жителя. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив цю подію.

За жахливою інформацією від Прокудіна, обстріл, який стався сьогодні в Антонівці Херсонської області, призвів до загибелі 50-річного чоловіка.

Ситуація в регіоні залишається надзвичайно напруженою, і важливо продовжувати висвітлювати події та звертати увагу на агресію, здійснювану російськими окупантами.

Ми висловлюємо співчуття родині загиблого і закликаємо міжнародну спільноту продовжувати підтримувати Україну в її зусиллях зупинити агресію та відновити мир в регіоні.

Деталі його загибелі встановлюються. Щирі співчуття родині померлого.

Нагадаємо, що раніше Херсон також потрапив під обстріл окупантів. Як відомо, внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, серед них комунальник.