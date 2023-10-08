Українські військові продовжують контрнаступальні дії вздовж всієї лінії фронту.

Важливо відзначити, що внаслідок успішного виконання бойового завдання днями було ліквідовано російський танк Т-90М. Це свідчить про рішучість та професіоналізм українських військових відстоювати свою територіальну цілісність та захищати мирних громадян від агресора.

Збройні сили України продовжують вести боротьбу за мир і свободу в Україні.

"російський "безальтернативний" Т-90М. Упс", - підписали Міноборони відео у своєму Twitter-акаунті.

Раніше ми повідомляли про те, що ЗСУ на Мелітопольському напрямку знищили 241 окупанта