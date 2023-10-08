ЗСУ знищили російський Т-90М (відео) [ Редагувати ]
Українські військові продовжують контрнаступальні дії вздовж всієї лінії фронту.
Важливо відзначити, що внаслідок успішного виконання бойового завдання днями було ліквідовано російський танк Т-90М. Це свідчить про рішучість та професіоналізм українських військових відстоювати свою територіальну цілісність та захищати мирних громадян від агресора.
Збройні сили України продовжують вести боротьбу за мир і свободу в Україні.
"російський "безальтернативний" Т-90М. Упс", - підписали Міноборони відео у своєму Twitter-акаунті.
russian «no-analogue» T-90M. Oops. pic.twitter.com/BoEhklE93J— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2023
Раніше ми повідомляли про те, що ЗСУ на Мелітопольському напрямку знищили 241 окупанта
по темі
Військові Збройних сил України ліквідували ще 10 російських танків
За останню добу українські бійці продовжують активні операції на сході України і продемонстрували вражаючі результати у ліквідації російських окупантів
Українські військові продовжують активну оборону та проведення наступальних операцій на сході та півдні України
Українські військові, упродовж минулої доби, 3 жовтня, успішно здолали 16 одиниць ворожої військової техніки на Таврійському напрямку
У вівторок, 3 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук розповів про оперативну ситуацію на фронті