ЗСУ знищили ще 10 танків росіян - Євлаш [ Редагувати ]
Військові Збройних сил України ліквідували ще 10 російських танків. Переважно це Т-72, а також є декілька одиниць Т-80. Про це проінформував начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, в ефірі телемарафону.
Переважно це Т-72 та декілька одиниць Т-80. А також знищено п'ять бойових броньованих машин, три гармати "Мста-С", дві - Д-30, одну протитанкову гармату "Рапіра", два автомобілі ворога.
За його даними, крім техніки, за останню добу було ліквідовано також 245 окупантів. Відбулося 19 бойових зіткнень: 13 - на Куп'янському, 6 - на Лиманському.
Раніше ми повідомляли про те, що ЗСУ на Мелітопольському напрямку знищили 241 окупанта.
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