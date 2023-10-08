Військові Збройних сил України ліквідували ще 10 російських танків. Переважно це Т-72, а також є декілька одиниць Т-80. Про це проінформував начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, в ефірі телемарафону.

Переважно це Т-72 та декілька одиниць Т-80. А також знищено п'ять бойових броньованих машин, три гармати "Мста-С", дві - Д-30, одну протитанкову гармату "Рапіра", два автомобілі ворога.

За його даними, крім техніки, за останню добу було ліквідовано також 245 окупантів. Відбулося 19 бойових зіткнень: 13 - на Куп'янському, 6 - на Лиманському.

Раніше ми повідомляли про те, що ЗСУ на Мелітопольському напрямку знищили 241 окупанта.