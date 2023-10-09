УЄФА потрапила у скандал через росію [ Редагувати ]
УЄФА потрапила у скандал через допуск молодіжної збірної росії до змагань. Асоціації вимагають переглянути рішення.
Асоціацію змушують змінити рішення про допуск молодіжної збірної росії до змагань. Більшість членів УЄФА висловилися проти цього рішення, допоки триває війна в Україні.
УЄФА несподівано порушив це питання на засіданні асоціації, не давши членам асоціації можливості обговорити його наперед. Федераціям це не сподобалось. Його проговорили у пункті "будь-які інші питання".
Питання щодо допуску російських збірних обговорюватиметься на наступному засіданні виконкому УЄФА 10 жовтня. Можливо, рішення буде змінено, оскільки до цього питання прикута велика увага.
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