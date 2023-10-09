Авіація Ізраїлю завдала вночі ударів по сектору Гази [ Редагувати ]
Авіація Збройних сил Ізраїлю другу ніч поспіль завдає масованих ударів по сектору Гази, щоб зруйнувати інфраструктуру угруповання ХАМАС.
За даними джерел у ВПС Ізраїлю, серед цілей, які винищувачі та штурмовики вразили в останні години – кілька командних пунктів, будівля, в якій проживають бойовики ХАМАС, а також командний центр військово-морських сил ХАМАС та об'єкт, що використовується для розвідки ХАМАС тощо.
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