Недавні погодні аномалії в Україні призвели до масштабних відключень електропостачання в семи регіонах країни. Найбільше проблем із світлом виникло в Київській області, яка відчула наслідки цієї негоди. Про це інформує Міністерство енергетики України.

Згідно з даними міністерства на 9 жовтня, з негодою пов'язано відключення електропостачання у 252 населених пунктах, розташованих в таких областях:

Донецька область,

Житомирська область,

Київська область,

Полтавська область,

Сумська область,

Хмельницька область,

Чернігівська область.

Серед них найбільше знеструмлено в Київській області, де залишилось без електропостачання 15,3 тисяч споживачів.

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