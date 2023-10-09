В Київській області понад 15 тисяч людей зплишились без світла [ Редагувати ]
Недавні погодні аномалії в Україні призвели до масштабних відключень електропостачання в семи регіонах країни. Найбільше проблем із світлом виникло в Київській області, яка відчула наслідки цієї негоди. Про це інформує Міністерство енергетики України.
Згідно з даними міністерства на 9 жовтня, з негодою пов'язано відключення електропостачання у 252 населених пунктах, розташованих в таких областях:
- Донецька область,
- Житомирська область,
- Київська область,
- Полтавська область,
- Сумська область,
- Хмельницька область,
- Чернігівська область.
Серед них найбільше знеструмлено в Київській області, де залишилось без електропостачання 15,3 тисяч споживачів.
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