Речник Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі заявив, що Ізраїль повернув під контроль всі райони, на його території наразі немає бойових дій. Про це повідомляє The Guardian.

При цьому існує ймовірність того, що на території Ізраїлю все ще можуть знаходитися бойовики з ХАМАСу.

За словами Даніеля Хагарі, на даний момент ведеться евакуація всіх населених пунктів, які розташовані близько до кордону з Сектором Газа. Крім того, Ізраїль залишається в стані підвищеної готовності на півночі країни. Хоча вчора там сталися декілька локальних інцидентів, активних бойових дій наразі не спостерігається.

Хагарі наголосив, що Армія оборони Ізраїлю проводить інтенсивні повітряні удари по Сектору Газа щочетверга. При цьому Ізраїль спрямовує удари тільки на позиції, де знаходяться терористи. Країна атакує сотні цілей, і за його словами, кількість загиблих терористів налічує сотні осіб.

Він додав, що в Секторі Газа відсутнє електропостачання, і жодна людина не може в'їхати або виїхати з цієї території.

Наразі Ізраїль скликав 300 тисяч резервістів. Відповідаючи на повідомлення про недолік у спорядженні ЦАХАЛу, речник впевнив, що спорядження та продовольство є в достатній кількості.

Щодо втрат, Хагарі повідомив, що кількість загиблих ізраїльтян складає близько 700 осіб, при цьому підтверджено загибель 73 солдатів.

Щодо заручників, речник вказав, що влада розпочала інформувати сім'ї, і інформацію про заручників розкриють громадськості лише після спілкування з сім'ями. Він утримався від надання точної кількості заручників.

Раніше ми писали про те, що Іран допоміг ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль, і дав старт вторгненню.