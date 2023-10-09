У Києві буде обмежено доступ до укриттів, розташованих у дошкільних закладах, для сторонніх осіб під час роботи цих закладів. Цю інформацію оголосив начальник Київського міського військового адміністрації Сергій Попка.

Згідно з рішенням Ради оборони Києва і постановою Кабінету Міністрів, зміни в порядку використання укриттів Фонду захисних споруд у столиці вступають в силу з сьогоднішнього дня, 9 жовтня.

Зміни стосуються виключно обʼєктів дошкільної освіти. Відтепер укриття в таких закладах можуть використовуватися лише учасниками освітнього процесу - тобто персоналом та дітьми. Сторонні особи не зможуть користуватися цими укриттями.

Зазначається, що ці правила діятимуть виключно під час роботи дошкільних освітніх закладів. Водночас у нічний час такими укриттями можуть користуватися всі громадяни.

Попко пояснив, що такі зміни обумовлені в першу чергу безпековими інтересами задля захисту дітей.

Раніше ми писали про те, що в Україні обмежили допуск до укриттів у дитячих садках.