У Києві закриють доступ до деяких укриттів [ Редагувати ]
У Києві буде обмежено доступ до укриттів, розташованих у дошкільних закладах, для сторонніх осіб під час роботи цих закладів. Цю інформацію оголосив начальник Київського міського військового адміністрації Сергій Попка.
Згідно з рішенням Ради оборони Києва і постановою Кабінету Міністрів, зміни в порядку використання укриттів Фонду захисних споруд у столиці вступають в силу з сьогоднішнього дня, 9 жовтня.
Зміни стосуються виключно обʼєктів дошкільної освіти. Відтепер укриття в таких закладах можуть використовуватися лише учасниками освітнього процесу - тобто персоналом та дітьми. Сторонні особи не зможуть користуватися цими укриттями.
Зазначається, що ці правила діятимуть виключно під час роботи дошкільних освітніх закладів. Водночас у нічний час такими укриттями можуть користуватися всі громадяни.
Попко пояснив, що такі зміни обумовлені в першу чергу безпековими інтересами задля захисту дітей.
Раніше ми писали про те, що в Україні обмежили допуск до укриттів у дитячих садках.
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