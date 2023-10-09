Військове і політичне керівництво ХАМАС вразливе і приречене. Лідера палестинського угруповання Яхья Сінвара ліквідовано. Про це заявив представник сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контр-адмірал Деніель Хагарі. Про це повідомляє газета The Times Of Israel.

"Яхья Сінвар - командувач кампанією, і він мертвий", - наводить його слова The Times of Israel. Військове і політичне керівництво ХАМАС і його активи "вразливі і приречені".

Яхья Сінвар - один із засновників військового крила ХАМАС. Він став лідером організації у 2017 році. Напередодні ізраїльська армія завдала удару по його будинку.

Раніше ми писали про те, що Іран допоміг ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль, і дав старт вторгненню.