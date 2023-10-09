До 152 річчя народження 6-разового чемпіону світу з боротьби Івана Піддубного в Чорнобаївці, що на Черкащині відбувся обласний турнір з греко-римскьої боротьби. Турнір відкривали Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець та олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк. Про це ідеться на офіційному ТГ-каналі Голови Черкаської ОВА І.Табурця.

Ці змагання - не лише про спорт, а й про національно-патріотичне виховання. Школа спорту гартує і виховує лідерів. Якісна освіта, спорт, розвиткові проекти для дітей є одним із пріоритетів для України, ефективними інструментами побудови міцної нації. Наше завдання - робити спорт доступним для дітей і створювати умови для їхньої реалізації.

На думку І.Табурця надзвичайно важливим є на особистому досвіді показувати перспективу спортивного та особистісного зростання для сучасної молоді. Саме тому участь у відкритті турніру зірки світового масштабу – це велика подія та сигнал для всієї черкаської молоді.