На Черкащині провели турнір з греко-римської боротьби, спеціальний гість - Жан Беленюк [ Редагувати ]
До 152 річчя народження 6-разового чемпіону світу з боротьби Івана Піддубного в Чорнобаївці, що на Черкащині відбувся обласний турнір з греко-римскьої боротьби. Турнір відкривали Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець та олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк. Про це ідеться на офіційному ТГ-каналі Голови Черкаської ОВА І.Табурця.
Ці змагання - не лише про спорт, а й про національно-патріотичне виховання. Школа спорту гартує і виховує лідерів. Якісна освіта, спорт, розвиткові проекти для дітей є одним із пріоритетів для України, ефективними інструментами побудови міцної нації. Наше завдання - робити спорт доступним для дітей і створювати умови для їхньої реалізації.
На думку І.Табурця надзвичайно важливим є на особистому досвіді показувати перспективу спортивного та особистісного зростання для сучасної молоді. Саме тому участь у відкритті турніру зірки світового масштабу – це велика подія та сигнал для всієї черкаської молоді.
Наш олімпійський чемпіон Жан Беленюк - спеціальний гість турніру - власним досвідом довів, що цілеспрямованість, важка праця та послідовність дають результат. Впевнений, що сьогодні у спортивних секціях по всій країні зростають свої Піддубні та Беленюки. А завдання влади створити все можливе для реалізації спортивного потенціалу молоді!
по темі
21-річний черкащанин Назар Чепурний здобув для України бронзову нагороду Чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, який проходить у Антверпені (Бельгія)
Збірна України з футболу серед гравців з порушеннями слуху стала чемпіоном світу 2023
Тріумфом для нашої країни завершився юнацький Чемпіонат Світу зі змішаних бойових мистецтв у грецькому місті Александруполіс. Українську федерацію UF MMA у світовій першості GAMMA представляло 32 спортсмени у віці з 8 до 18 років
Жіноча команда "Мрія-2006" з містечка Ананьїв Одеської області здобула перемогу на Міжконтинентальному кубку чемпіонів з пляжного футболу 2023
Україна, Польща, Англія, Латвія, Литва та Швеція бойкотуватимуть всі футбольні матчі за участю збірних рф через допуск російських юніорів
Депутат Зорівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області Таміла Піскун заявляє про фактичну неготовність укриттів для дітей як місцевої школи, так і садочку "Яблунька"