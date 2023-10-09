Лауреатом премії Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля 2023 року стала видатна американська економістка Клаудія Голдін. Вона отримала цю нагороду "за те, що вона покращила наше розуміння результатів ринку праці жінок." Про це повідомляє прес-служба Фонду Нобеля.

Клаудія Голдін народилася 14 травня 1946 року в Нью-Йорку і є видатною фахівчинею з економіки праці, історії економіки та гендерних питань. Вона є доктором філософії і професором Гарвардського університету, а також співробітницею Національного бюро економічних досліджень. Голдін визнана однією з десяти найвпливовіших жінок-економістів у світі.

Основний вклад Клаудії Голдін в економіку полягає в її дослідженнях щодо заробітних плат жінок та їхньої участі на ринку праці протягом століть. Вона вивчила архіви та зібрала дані за понад 200 років, розкривши причини змін і основні джерела гендерного розриву в заробітках та рівнях зайнятості.

Її дослідження показали, що жінки протягом багатьох років були значно менше представлені на світовому ринку праці та мали нижчі заробітні плати, ніж чоловіки. Проте у двадцятому столітті рівень освіти жінок стабільно зростав, і в більшості країн з високим рівнем доходу він зараз вищий, ніж у чоловіків. Голдін продемонструвала ці важливі та революційні зміни в гендерних відмінностях в доходах і зайнятості.

Нагадаємо, Нобелівський комітет 3 жовтня оголосив лауреатів премії у галузі фізики. Ними стали науковці П'єр Агостіні, Ференц Крауш і Анн Л'Ульє за експериментальні методи вивчення динаміки електронів у матерії.