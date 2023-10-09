Окупанти в Україні передали зброю терористам ХАМАС і готуються до масштабної кампанії дискредитації України на Близькому Сході. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України (ГУР).

За даними української розвідки, російське Головне управління Генштабу Збройних сил рф (гру) передало бойовикам ХАМАСу захоплену зброю, яка була захоплена в ході бойових дій в Україні. Ця зброя виготовлена в США та країнах Європейського Союзу.

За планом росіян, наступним кроком є розповсюдження фейкових звинувачень, що українські військові систематично надають зброю терористам на регулярній основі.

Ці фейки мають бути використані в рамках російської дезінформаційної кампанії та лягти в основу "розслідувань" та "викривальних публікацій" у західних ЗМІ.

Українська розвідка також підкреслює, що для підсилення переконливості цих фейків російські спецслужби мають намір використовувати коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до москви.

Зауважимо, що ця провокація спрямована на дискредитацію Збройних сил України та може призвести до припинення військової допомоги для України з боку західних союзників.

Раніше ми писали про те, що Іран допоміг ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль, і дав старт вторгненню.