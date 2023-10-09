ЦАХАЛ оголосив про початок масштабної атаки на центри ХАМАС у Секторі Гази [ Редагувати ]
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про початок масштабної операції проти центрів терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Гази.
Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
"Армія оборони Ізраїлю зараз розпочинає масштабну атаку на багато центрів терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази", - сказано в повідомленні ЦАХАЛ.
У суботу, 7 жовтня, ХАМАС атакував Ізраїль сотнями ракет. Бойовики змогли взяти під контроль деякі прикордонні населені пункти, після чого Ізраїль оголосив початок контртерористичної операції в Секторі Газа.
Посольство України в Ізраїлі підтвердило загибель двох українців. Нагадаємо, що Ізраїль повернув під контроль всі райони.
Раніше ми писали про те, що Іран допоміг ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль, і дав старт вторгненню.
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