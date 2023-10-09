У Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода біля міста Буськ у Золочівському районі. 8 жовтня на автодорозі "Львів – Чоп" сталося зіткнення двох автомобілів - Hyundai Accent та Audi.

Унаслідок цього ДТП від серйозних травм загинула водійка Hyundai, 53-річна жителька міста Києва.

Водій та пасажирка Audi, 46-річна іноземка, отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.

За інформацією ЗМІ, серед потерпілих можливо знаходилася Ека Ткешелашвілі, колишня міністр закордонних справ Грузії, яка керує антикорупційною ініціативою ЄС в Україні.

Однак ця інформація ще потребує підтвердження.

Раніше повідомлялося, що італійська влада ідентифікувала кожного з 21 загиблого у ДТП з автобусом поблизу Венеції. Серед загиблих в аварії виявилося дев’ять українців. Ще п’ятьох українців з місця аварії госпіталізували.