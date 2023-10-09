На Львівщині у смертельній ДТП постраждала ексглава МЗС Грузії – ЗМІ [ Редагувати ]
У Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода біля міста Буськ у Золочівському районі. 8 жовтня на автодорозі "Львів – Чоп" сталося зіткнення двох автомобілів - Hyundai Accent та Audi.
Унаслідок цього ДТП від серйозних травм загинула водійка Hyundai, 53-річна жителька міста Києва.
Водій та пасажирка Audi, 46-річна іноземка, отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.
За інформацією ЗМІ, серед потерпілих можливо знаходилася Ека Ткешелашвілі, колишня міністр закордонних справ Грузії, яка керує антикорупційною ініціативою ЄС в Україні.
Однак ця інформація ще потребує підтвердження.
Раніше повідомлялося, що італійська влада ідентифікувала кожного з 21 загиблого у ДТП з автобусом поблизу Венеції. Серед загиблих в аварії виявилося дев’ять українців. Ще п’ятьох українців з місця аварії госпіталізували.
по темі
На Прикарпатті вчора, 22 вересня, поліцейський, перебуваючи поза службою, насмерть збив підлітка. Розпочато розслідування
В ніч проти вівторка, 19 вересня, окупанти атакували Львів дронами
Окупанти в Україні передали зброю терористам ХАМАС і готуються до масштабної кампанії дискредитації України на Близькому Сході
У Києві буде обмежено доступ до укриттів, розташованих у дошкільних закладах, для сторонніх осіб під час роботи цих закладів
Ігнат в ефірі телемарафону заявив про те, що захист енергетичного сектора, стратегічних об'єктів і критичних інфраструктурних об'єктів має велике значення для забезпечення стабільності та безпеки країни