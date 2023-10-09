Президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити Ігоря Танцюра з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Рішення про це було оголошено в Указі №678/2023, який був оприлюднений 9 жовтня. Замість Танцюра на посаду було призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Указ №679/2023 глави держави призначив генерал-майора Анатолія Владиславовича Баргилевича командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Ігор Танцюра обіймав посаду командувача Сил територіальної оборони ЗСУ з 15 травня 2022 року. За інформацією ЗМІ, він був об'єктом спроб замаху, як мінімум, двічі з боку російських загарбників.

Генерал-майор Анатолій Баргилевич мав раніше досвід роботи як командувач територіальної оборони Командування Сухопутних військ і, з 2022 року, як начальник штабу східного угруповання військ. До цього, з 2020 року, він виконував обов'язки заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ з питань територіальної оборони.

Генерал-майор Баргилевич володіє орденом Данила Галицького за внесок у зміцнення обороноздатності Української держави та виявлену мужність та професіоналізм під час виконання військового обов'язку.

Він здобув військову освіту в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського і має 54 роки. Звання генерал-майора він отримав у 2017 році.

Нагадаємо, 18 вересня Кабмін звільнив усіх сімох заступників міністра оборони Рустема Умєрова, у тому числі Ганну Маляр.

За законом України про органи виконавчої влади у разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра звільняються з посад Кабінетом міністрів.