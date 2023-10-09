Підтримка України з боку Європейської ради залишається незмінною, навіть у зв'язку з загостренням ситуації на Близькому Сході внаслідок нападу угрупування ХАМАС на Ізраїль. Про це заявив речник Європейської комісії Ерік Мамер на брифінгу в Брюсселі. Він наголосив, що ця ситуація не вплине на допомогу ЄС Україні, яка відбиває агресію російської федерації.

У цьому не може бути жодного сумніву.

Також він наголосив, що у своїй заяві, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн ще раз підкреслила: ми залишаємось на боці українського народу упродовж всього конфлікту з росією.

Представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано також додав, що на надзвичайній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, запланованій на завтра, вони обговорять ситуацію в Ізраїлі та можливу реакцію Євросоюзу на ці події.

За його словами, рф активно намагається використовувати всі можливості на міжнародній арені для своєї кампанії проти України."

"Але це не означає, що увага Євросоюзу буде перефокусована від України", - додав Стано.

У суботу, 7 жовтня, ХАМАС атакував Ізраїль сотнями ракет. Бойовики змогли взяти під контроль деякі прикордонні населені пункти, після чого Ізраїль оголосив початок контртерористичної операції в Секторі Газа.

Посольство України в Ізраїлі підтвердило загибель двох українців. Нагадаємо, що Ізраїль повернув під контроль всі райони.

Раніше ми писали про те, що Іран допоміг ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль, і дав старт вторгненню.