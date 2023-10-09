Цуренко вибила росіянку на старті турніру в Китаї [ Редагувати ]
Українська тенісистка Леся Цуренко здобула переконливу перемогу над російською спортсменкою Діаною Шнайдер на початковому етапі турніру Zhengzhou Open.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь Цуренко (6:4, 6:2).
У першій частині гри Цуренко взяла перевагу з брейком, але росіянка намагалася відповісти і вирівняти рахунок. Проте, Цуренко зберегла холоднокров'я та виграла перший сет.
У другому сеті українська тенісистка взяла три гейми зі старту та легко здолала суперницю.
У наступному раунді Леся Цуренко зійдеться із хорватською тенісисткою Донною Векіч. Турнір в Піднебесній має призовий фонд понад 780 тисяч доларів.
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