Українська тенісистка Леся Цуренко здобула переконливу перемогу над російською спортсменкою Діаною Шнайдер на початковому етапі турніру Zhengzhou Open.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь Цуренко (6:4, 6:2).

У першій частині гри Цуренко взяла перевагу з брейком, але росіянка намагалася відповісти і вирівняти рахунок. Проте, Цуренко зберегла холоднокров'я та виграла перший сет.

У другому сеті українська тенісистка взяла три гейми зі старту та легко здолала суперницю.

У наступному раунді Леся Цуренко зійдеться із хорватською тенісисткою Донною Векіч. Турнір в Піднебесній має призовий фонд понад 780 тисяч доларів.

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