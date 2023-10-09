На Троєщині сталося подвійне самогубство підлітків. Дві дівчини 17 років вистрибнули з даху недобудованого ЖК.

Смерть двох дівчат внаслідок падіння з висоти недобудови підтвердила поліція Києва. На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії та з’ясовують усі деталі.

"Сьогодні, близько 10.00 години, до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дівчат на вулиці Оноре де Бальзака. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку, працівники ювенальної превенції та лікарі", - повідомляє поліція Києва.

Наклали на себе руки дві місцеві мешканки, 2006 та 2005 років народження. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ - умисне вбивство з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, минулого тижня двоє підлітків у Києві зістрибнули з балкона, транслюючи це у прямому ефірі.