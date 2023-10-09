Подвійне самогубство на столичній Троєщині: дві дівчини зістрибнули з даху недобудови (відео) [ Редагувати ]
На Троєщині сталося подвійне самогубство підлітків. Дві дівчини 17 років вистрибнули з даху недобудованого ЖК.
Смерть двох дівчат внаслідок падіння з висоти недобудови підтвердила поліція Києва. На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії та з’ясовують усі деталі.
"Сьогодні, близько 10.00 години, до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дівчат на вулиці Оноре де Бальзака. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку, працівники ювенальної превенції та лікарі", - повідомляє поліція Києва.
Наклали на себе руки дві місцеві мешканки, 2006 та 2005 років народження. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ - умисне вбивство з позначкою "самогубство".
Нагадаємо, минулого тижня двоє підлітків у Києві зістрибнули з балкона, транслюючи це у прямому ефірі.
по темі
У Києві двоє підлітків транслювали свою смерть у прямому ефірі. Брат і сестра 17 та 18 років вистрибнули з балкона 24-го поверху, тримаючись за руки. Останніми словами хлопця було: "Я люблю тебе"
У селі Дослідне Одеського району, під час купання у штучній водоймі зникли діти. На місце події прибули водолази ДСНС, які вилучили з води тіла 2-х 13-річних хлопчиків
У Києві на Термках згорів притулок для тварин "Котобаза". Місцеві жителі кажуть про підрив, адже чули потужний вибух
У Києві буде обмежено доступ до укриттів, розташованих у дошкільних закладах, для сторонніх осіб під час роботи цих закладів
Поліцейські Сумщини викрили "ворожку", яка ошукала хвору жінку на 1,9 млн гривень, обіцяючи повернути їй здоровʼя