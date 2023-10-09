Помер "кіборг", командир 206-го батальйону ТРО Віталій Баранов [ Редагувати ]
У віці 56 років помер "кіборг", командир 206-го батальйону ТРО Віталій Баранов. Про це повідомив експрезидент України Петро Порошенко.
"Віталій Баранов "Біба" - легендарний кіборг, десантник. Бої за Донецький аеропорт та Піски у 2014 році. Коли почалося повномасштабне вторгнення - для тебе не стояло питання: куди бігти, що робити, ти знав, як потрібно захищатися і навчав інших. Саме Віталій очолив створений на Лаврській батальйон територіальної оборони.
А далі - звільнення Київщини, бої на Півдні, згодом - на Сході", - написав Порошенко.
Про смерть командира повідомив актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв, який перебуває у складі 206-го батальйону ТРО.
Голова Оболонської районної державної адміністрації Києва Кирило Фесик написав, що Баранов неодноразово був членом громадської ради при Оболонській РДА.
У некрологах на Facebook побратими Віталія Баранова повідомили, що напередодні у Краматорську не витримало серце.
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