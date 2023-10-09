У Кривому Розі затримали подружжя за розбещення та зґвалтування маленьких доньок [ Редагувати ]
На Дніпропетровщині затримали співмешканців, яких підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні малолітніх дітей. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, мати та її співмешканець за місцем проживання у Кривому Розі розбещували 1-річну доньку. Також встановлено факт зґвалтування підозрюваною іншої 2-річної доньки.
Свої злочини вони фіксували на мобільний телефон. Під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваних гаджети з цим відео було вилучено.
Правоохоронці затримали збоченців, суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 2 млн 13 тис. грн.
Троє дітей підозрюваної знаходяться під наглядом медичних працівників. Органами опіки та піклування вирішується питання щодо їх подальшого влаштування.
Подружжю збоченців повідомили про підозру за фактами вчинення кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх дітей (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).
Нагадаємо, наприкінці вересня у Чернігові фізрука ліцею звинуватили у педофілії.
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